Come With Us: da história de amor de Francisco e Luísa nasceu um mundo de viagens

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

Come With Us

A viagem começa há três anos quando Francisco e Luísa se conheceram através de amigos. Hoje, Francisco, editor de vídeo, e Luísa, jurista, são influencers no campo das viagens com presença no Instagram, onde somam mais de 37 mil seguidores, e no Youtube. Por estas alturas, deixaram as aventuras além-fronteiras por outros dias e dedicam-se a Portugal, incluindo com um vídeo que apela a passear pelo país: Portugal é tudo o que a vida gosta, garantem.

Mas, como com qualquer viagem, esta não foi imediata. Naquele jantar de amigos há três anos, “surgiu um interesse, uma empatia”, segundo explica o casal, mas, como todas as histórias de amor, houve desafios a superar. Francisco tinha marcada uma viagem para Nova Iorque e, entre a saudade e o desejo, prometeu a si próprio que teria de convidar Luísa para jantar antes de embarcar no avião para a cidade que nunca dorme. Assim foi. E, três meses depois, já estavam a viajar para Marrocos e com o intuito de criarem um canal de Youtube a dois onde pudessem partilhar as suas aventuras.

Esta primeira viagem, low-cost, começou logo com um plano desafiante: no mesmo dia em que aterravam, Luísa e Francisco alcançariam o deserto. De carro, por “becos estranhos sem luz”, atravessaram a montanha e chegaram ao deserto. Já era tão tarde quando pousaram as malas no hotel, que já lhes tinham cancelado o quarto. Acabaram por ser recambiados para um outro hotel, mas todas estas confusões foram “um teste à relação”, conta Luísa.

Terminada a primeira peripécia, continuaram a viajar pelo mundo e fundaram a conta do Youtube com vídeos em inglês para chegarem a um público internacional. Mas o sucesso maior chegou com a conta de Instagram. Seguiram-se viagens pelo Cambodja, Tailândia, Índia, Malásia, Singapura, ou Dubai, com escapadelas mais próximas, por França, Malta ou Itália. Para ambos, a Índia talvez tenha sido a experiência que mais os marcou.

“Chegar ao Taj Mahal” ao nascer do sol, confessa Francisco à Fugas, “Ver o nevoeiro em volta daquele palácio enorme, foi dos melhores momentos das nossas viagens”. “Só se consegue descrever estando lá”, corrobora Luísa. Mas não foi só a Índia que foi surpreendente. Também o foi a Malásia, que permitiu que Francisco entrasse em contacto com uma píton de 5, 6 metros. Ou a Singapura, pouco antes do novo coronavírus chegar a Portugal, com Luísa grávida no meio das ruas que celebravam o Ano Novo Chinês.

Agora, com a pandemia e o nascimento do bebé Henrique (também já uma “estrela” do Instagram), os dois viajantes não se arriscam a apanhar voos, mas estão a passar um Verão recheado de viagens por Portugal, tal como mostram no seu mais recente vídeo em português. Até agora, Francisco e Luísa já foram à Serra da Lousã, a Conímbriga, a Lagos e ao Porto. “Gostávamos de fazer uma série para promovermos regiões em específico”, explicita Luísa.

Foto Francisco e Luísa Come With Us

Quando perguntamos ao casal se alguma vez equacionou “viver só das viagens”, respondem que “não faz parte dos seus planos”. “Gostamos das coisas assim”, diz Luísa, “Permite-nos ter os dois mundos: valorizar as viagens, dedicarmo-nos às nossas profissões”, o que aliás será um ensinamento a transmitir aos seus filhos. “É preciso trabalhar para viajar, para custear os nossos sonhos”, resumem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A viagem continua, por agora por Portugal, mas com o mundo à espera...

Come With Us Facebook

Instagram

Blogue

YouTube

Texto editado por Luís J. Santos