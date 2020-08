Bairro Alto Hotel prepara regresso: terraços e restaurante reabrem em Setembro

Há um ano, o Bairro Alto Hotel reapresentava-se a Lisboa, após umas longas obras de aumento de espaço e renovação que o deixaram encerrado desde os finais de 2017. Em Agosto de 2019, regressou com pompa e circunstância, até com um novo restaurante, mas a pandemia pôs em pausa esta nova vida do cinco estrelas do largo de Camões, em Lisboa. Agora, é tempo de um novo regresso.

Com o hotel ainda fechado – encerrou a 19 de Março e só deverá voltar a receber hóspedes nos finais de Setembro –, abrem-se, para já, os espaços públicos: terraços e restaurante.

O Bahr, no 5.º piso do hotel, estreou-se no Verão passado apresentando-se com uma ementa criada por Nuno Mendes, o chef criativo e que fez carreira em Londres, incluindo com direito a estrelas Michelin para dois dos seus restaurantes (Viajante, já encerrado, e Mãos, em 2019). No Bahr, a cozinha é comandada pelo chef executivo Bruno Rocha.

Em simultâneo com a abertura do restaurante, abre o terraço adjacente. Mas não só: regressa também o célebre terraço do 6.º piso (que chegou a ser destacado como um dos melhores do mundo num hotel). Agora, depois de ter ficado como exclusivo dos hóspedes no ano passado, vai voltar a ser aberto a todos os visitantes.

Foto O pôr do sol é a hora nobre no "rooftop" do hotel Bairro Alto Hotel

Os três espaços estarão abertos todos os dias, com o restaurante a abrir só para jantares das 19h às 23h30 (ao fim-de-semana tem brunch das 12h às 16h). Já os terraços abrem às 12h30 e fecham às 00h (o rooftop) ou à 1h (o do 5.º piso) e também propõem outras refeições ligeiras e petiscos ao longo do dia.

Novidade da temporada, à medida dos tempos: há serviço de take-away com “algumas das iguarias” de cada um dos espaços de restauração.

Ainda encerrados ficarão a pastelaria, o bar Mezzanine e o cocktail bar 18.68 (espaços no r/c do hotel, com entrada directa para a rua).

Embora sem hóspedes, o hotel já “parecerá” um hotel com os seus pequenos luxos: “apesar do alojamento ainda não estar a funcionar, todos os que visitarem o hotel serão recebidos, como habitualmente” pelo porteiro, equipa de concierge e com “serviço activo de valet parking e estacionamento gratuito”.

O hotel ainda não confirmou a data em que reabre os alojamentos a hóspedes, mas deverá ocorrer nos primeiros dias de Outono – no site do hotel já é possível reservar a partir de 23 de Setembro.