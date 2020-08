Novo leilão solar gera poupanças de 559 milhões nas tarifas

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, anunciou esta quarta-feira que o segundo leilão de potência solar realizada esta semana permitiu adjudicar uma potência de 670 megawatts (MW), por um preço médio de 11,14 megawatts hora, que constitui um novo recorde mundial.

Os ganhos para os consumidores nos 15 anos do contrato serão de 559 milhões de euros, quase tanto quanto no leilão anterior, em que foi adjudicado o dobro da potência.

“Conseguimos confirmar algumas certezas e construir outras”, disse o ministro. Entre elas, a de que “é tolice pagar electricidade produzida a partir de fontes renováveis a preço de mercado e sem contrapartidas” para o sistema. “Se fosse essa a política, quem perderia seriam os consumidores”, afirmou.

Falando em “resultados extraordinários”, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, sublinhou durante a conferência de imprensa desta quarta-feira que todo este valor gerado no período em que as centrais entrarem em operação abaterá “directamente ao sobrecusto da PRE [as renováveis e co-geraçōes com tarifas garantidas]”, que se reflecte nas tarifas de acesso à rede que são pagas por todos os consumidores.

Segundo Matos Fernandes, a maioria dos 12 lotes a concurso (num total de 13 adjudicações) foi adjudicada a projectos com capacidade de armazenamento, em que o produtor vai pagar uma contribuição ao sistema, para produzir e armazenar energia.

Seis destes lotes com bateria acabaram nas mãos da produtora sul coreana Hanwha Q Cells, mas há outros dois produtores que também escolheram esta modalidade.

O ministro não detalhou quem são, mas entre os vencedores do leilão contam-se ainda a Iberdrola, a Endesa, a Tag Energy (dois lotes), a Enerland, e a Audax (dois lotes).

No conjunto, ganharam oito projectos com baterias (100 megawatts), quatro que vão pagar compensações ao sistema (mas não têm armazenamento) e um na modalidade de preço fixo (recebe uma tarifa garantida).

Estas centrais só deverão entrar em operação em 2024. Apesar de haver entidades portuguesas nos 35 candidatos que se pré-qualificaram para o leilão, os vencedores foram todos estrangeiros.