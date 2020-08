Rui Pedro Soares, o facilitador de negócios

Foi a jogar à bola que Rui Pedro Soares entrou no futebol. Nas camadas jovens do FC Porto, onde, em meados dos anos de 1980, conviveu com os então futuros internacionais portugueses Sá Pinto e Rui Jorge. Mas seria fora dos relvados que ganharia nome na modalidade, nos negócios do futebol, nos quais se começou a envolver enquanto administrador da antiga Portugal Telecom (PT), na primeira década deste século. É ele quem negoceia os patrocínios milionários do antigo gigante português das telecomunicações ao Benfica, FC Porto e Sporting.

