Zivkovic e Benfica rescindem contrato

Aos 24 anos, e quatro anos depois da chegada a Lisboa, Andrija Zivkovic desvinculou-se do Benfica. O anúncio da rescisão de contrato foi feito nesta quarta-feira pelo clube.

Na última temporada, o extremo sérvio quase não foi opção (quatro jogos e zero golos), sendo que nas épocas anteriores, ainda que tenha feito um total de 84 jogos, nunca conseguiu assumir-se como um titular indiscutível.

Zivkovic era, de resto, um dos jogadores mais bem pagos do plantel, já que tinha muita procura quando abandonou o Partizan, livre de contrato, pelo que a relação custo/rendimento terá sido entendida como pouco ajustada pelos responsáveis “encarnados”.

Numa altura em que o investimento no plantel principal se prepara para ser o mais avultado de sempre, o Benfica resolve um dossier complicado, mas não da forma que desejaria, já que apesar de haver abertura para a venda do passe do internacional sérvio, nunca chegaram à Luz propostas convincentes.