Tenistas já aquecem em Nova Iorque

O Western & Southern Open é o primeiro torneio do ATP Tour após a paragem causada pela pandemia e é, sem dúvida, o melhor para os tenistas preparem o US Open, que tem início no dia 31. O evento da categoria Masters 1000, que decorre habitualmente em Cincinnati, deslocou-se para Nova Iorque, precisamente onde a prova norte-americana do Grand Slam tem lugar.

Todos podem assim adaptar-se ás condições em que irão disputar um dos mais importantes torneios do mundo: limitados nas deslocações na cidade, testes periódicos, sem público nas bancadas, sem juízes de linha no court (substituídos pelo sistema electrónico Hawk-Eye) e um novo piso, um pouco mais rápido do que o anterior.

Daniil Medvedev, surpreendente finalista do US Open no ano passado, regressou ao Billie Jean King Tennis Center, agora como quinto do ranking mundial, mas sem a mesma confiança de 2019 e permitiu a recuperação de Roberto Bautista Agut (12.º) que, apesar dos 43 erros não forçados, ganhou, por 1-6, 6-4 e 6-3.

O espanhol esperava pelo desfecho do duelo entre Novak Djokovic (1.º) e o alemão Jan-Lennard Struff (34.º), autor de 35 winners na eliminação de David Goffin (10.º), para conhecer o seu adversário na meia-final.

Nos outros “quartos”, Stefanos Tsitsipas (6.º) jogava com Reilly Opelka e Milos Raonic, que afastou o regressado Andy Murray – responsável pela eliminação de Alexander Zverev (7.º) –, defrontava o sérvio Filip Krajinovic – que deixou pelo caminho Dominic Thiem (3.º).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na competição feminina, Serena Williams (9.ª) foi impedida de atingir os quartos-de-final pela grega Maria Sakkari (21.ª) que venceu a campeoníssima, por 5-7, 7-6 (7/5) e 6-1.

A mais cotada e única do top 10 sobrevivente é agora Naomi Osaka (10.ª). A campeã do US Open de 2018 qualificou-se para as meias-finais, após afastar Anett Kontaveit (20.ª), por 4-6, 6-2 e 7-5. Para chegar à final, Osaka terá de ultrapassar a belga Elise Mertens (22.ª) que venceu, por 6-1, 6-3, Jessica Pegula (83.ª).

Johanna Konta (15.ª) e a ex-número um mundial Victoria Azarenka (59.ª) estão igualmente ainda em prova.