Os adiantamentos do Benfica

As boas relações entre Rui Pedro Soares e Luís Filipe Vieira têm tido reflexos na Belenenses SAD. Ao longo dos últimos anos, a SAD do Benfica tem investido largas centenas de milhares de euros no seu adversário lisboeta, por direitos de opção ou de preferência de jogadores que nunca foram exercidos. Em alguns casos estes negócios assemelham-se a autênticos empréstimos, como se pode constatar no Processo Especial de Revitalização (PER) que foi homologado à sociedade.

Continuar a ler