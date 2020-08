Tenet já está nas salas portuguesas: começa a lenta missão de resgate do cinema

Tenet tem uma missão injusta, possivelmente destinada ao fracasso. A missão de salvar o cinema da pandemia que vem mantendo as salas vazias há quase seis meses, e não a missão à volta da qual se desfaz o labiríntico enredo do filme, tipicamente Christopher Nolan e repleto das brincadeiras com o tempo que o cineasta tanto adora. É um peso demasiado grande para cair nas costas de um só filme e de um só realizador, por mais que não seja um realizador qualquer.

Em dia de estreia nacional, depois de mais do que um adiamento, foi justamente o “nome sonante” de Nolan que trouxe Igor, espectador nascido no Brasil, a uma das primeiríssimas sessões no NorteShopping, em Matosinhos, esta quarta-feira pelas 13h30. Fã do cineasta londrino desde a trilogia dedicada a Batman que obliterou os menos memoráveis esforços de Joel Schumacher, o amante de cinema diz que já não via um filme em sala desde a quarentena. Em parte por medo, em parte for falta de incentivo: “Não é como se tivéssemos tido muitos blockbusters nos últimos meses”, partilha com o PÚBLICO alguns minutos antes de começar a exibição de Tenet.

Talvez agora as coisas comecem a mudar, talvez agora o desconfinamento comece a permitir o reencontro pelo qual as grandes cadeias anseiam. “Mas devagarinho”, deixa escapar o brasileiro entre risos enquanto aponta para o mar de cadeiras vazias à sua frente.

Há que dar o devido desconto a Christopher Nolan. Com ou sem covid-19, uma sala de cinema ter pouco menos de 20 pessoas na sessão das 13h30 não é propriamente surpreendente. E, a avaliar pela compra de bilhetes online​, por esta altura, as sessões da noite já começam a chegar a uma lotação simpática – que, no tão discutido “novo normal” da pandemia, é não mais do que quase meia casa.

Ultrapassada a série de trailers menos do que fascinantes que preenche o ecrã das 13h30 às 13h45, chega por fim o tão esperado possível salvador. Estão lá os ingredientes todos do criador de Memento e A Origem (Inception): a banda sonora maior do que a vida, o talismã da sorte Michael Caine (que, na única cena em que aparece, fala casualmente das “cidades soviéticas secretas”, despertando mais risos contidos e assoares de nariz do que Nolan talvez desejasse) e as sequências de luta complexas – que, em marcha atrás, o grande cartão-de-visita deste filme, chegam a lembrar uma versão muito mais tensa e enervada do vídeo de uma certa música dos Coldplay.

É precisamente essa a leitura que, após a exibição, e em jeito de primeiras impressões, faz o espectador Nuno Barreiros, para quem Tenet “correspondeu perfeitamente às expectativas”. “Tem aquela marca autoral que identifica toda a obra do Nolan”, conta ao PÚBLICO.

Fã da dinâmica entre John David Washington – o “Protagonista”, como é chamado o seu personagem – e Robert Pattinson, entretém-se enquanto tenta montar na cabeça as peças das viagens temporais que confundem e desafiam a plateia. “Anda-se muito para a frente e para trás, não é? Estes são daqueles filmes que só vendo mais do que uma vez conseguimos desconstruir e desvendar”, sugere o espectador, que de resto não é o único à deriva (alegadamente, nem Robert Pattinson percebeu metade do guião enquanto estava a filmar). “É o Inception com um twist. É como se fosse a prequela”, comenta divertidamente Rosário, a sua esposa.

O casal gosta da atenção que exigem estes quebra-cabeças. “Quem vem dos anos 80 e sabe o que é o Regresso ao Futuro já está mais ou menos treinado para os saltos na narrativa”, comenta Nuno Barreiros, que também teve em Batman – O Início (2005) o seu primeiro contacto com o realizador britânico. Desde então, tem feito por não perder uma obra sua que seja. E sublinha: “Os filmes do Nolan valem sempre pela experiência de virmos ao cinema e de assistirmos num ecrã gigante.”

Num Verão aflito, a indústria cinematográfica quererá que esta seja uma opinião popular. Apesar de uma primeira onda de críticas que oscilaram entre a rendição total e a assumida desilusão, Tenet surge com a difícil (e talvez até impossível) missão de impedir as salas do afogamento. Os requisitos de blockbuster estão lá; falta a equação do medo, “que nunca vai desaparecer por completo até termos uma vacina”, pondera Igor antes de o Norte Shopping apagar as luzes e ligar o projector. “Mas se há alguém no século XXI que pode de facto salvar o cinema, é o Nolan.”