Festa do Cinema Italiano acontece em mais de dez cidades portuguesas em Novembro

A Festa do Cinema Italiano vai desenrolar-se em mais de dez cidades portuguesas ao longo do mês de Novembro, anunciou a organização do evento que estava previsto para Abril, mas que acabou por ser adiado devido à pandemia de covid-19.

Em comunicado, a organização, a cargo da Associação Il Sorpasso, com o apoio da Embaixada de Itália, do Instituto Italiano de Cultura de Lisboa, do LUCE Cinecittà e da Câmara Municipal de Lisboa, refere que o festival arranca, em Lisboa e Cascais, no dia 4 de Novembro. O filme de abertura será Pinóquio, de Matteo Garrone, com Roberto Benigni no papel de Gepetto, obra que teve a sua estreia mundial no Festival de Berlim.

Em Lisboa, a festa acontece até 12 de Novembro no Cinema São Jorge, nos cinemas El Corte Inglés e na Cinemateca Portuguesa, enquanto em Cascais o evento será acolhido até dia 8 pelo Cinema da Villa.

As restantes cidades já confirmadas são Porto (5 a 12, no Cinema Trindade), Setúbal (5 a 8, no Cinema Charlot), Alverca do Ribatejo (6 e 7, no Teatro-Estúdio Ildefonso Valério), Penafiel (7 e 8, no Cinemax), Beja (10 a 12, no Pax Júlia Auditório Municipal), Coimbra (10 a 12, no Teatro Académico de Gil Vicente), Caldas da Rainha (11 a 13, no Centro Cultural e de Congressos), Viseu (17 a 20, no Auditório do IPDJ), Tomar (17 a 21, no Cine-teatro Paraíso) Loulé (13 a 15, no Auditório do Solar da Música Nova), Almada (25 a 29, no Auditório Fernando Lopes-Graça).