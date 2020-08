Porto – uma cidade sitiada em 1832/1833

Ensaio

200 anos da Revolução Liberal Após o desembarque no Pampelido e no Mindelo, o exército liberal comandado por D. Pedro instala-se no Porto e sobre um penoso cerco de onze meses e dez dias. Os combates, os bombardeamentos, a cólera e a fome fustigam os sitiados. Que resistem para, em Agosto de 1833, levarem a guerra civil para o sul do país e, logo depois, até à vitória.