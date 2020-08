Qual o impacto das reinfecções na imunidade e no desenvolvimento de vacinas contra a covid-19?

Não é esta a primeira vez que se ouve falar em reinfecções pelo SARS-CoV-2, mas pouco se sabia sobre esta possibilidade até que, na segunda-feira, investigadores da Universidade de Hong Kong anunciaram o primeiro caso confirmado de reinfecção pelo novo coronavírus do mundo. Trata-se de um homem, de 33 anos, que foi diagnosticado com uma segunda infecção mais de quatro meses depois de ter sido infectado pela primeira vez, sendo que no primeiro contágio teve apenas sintomas ligeiros de covid-19 e não terá tido qualquer sintoma após a segunda infecção.

