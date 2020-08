Todo o país em risco muito elevado de exposição aos raios UV. E 26 concelhos em risco máximo de incêndio

São 26 os concelhos dos distritos da Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro que apresentam nesta terça-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Coimbra, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro em risco muito elevado de incêndio. O risco de incêndio tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores também apresentam nesta terça-feira risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) – excepto a ilha das Flores, que está com níveis baixos. O IPMA aconselha óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

Évora e Castelo Branco com 38 graus

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou os distritos de Castelo Banco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo até às 19h de quarta-feira. O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, mas com nebulosidade matinal no litoral, vento fraco a moderado oeste/noroeste, soprando temporariamente de sudoeste no litoral Sul durante a tarde, e pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Braga) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (em Viana do Castelo e Aveiro) e os 38 (em Évora e Castelo Branco).