Não houve recusa de apoio médico no lar do Barreiro, garante ARS de Lisboa e Vale do Tejo

A Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo garante que os residentes no lar de idosos São João (da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro), onde um surto de covid-19 infectou mais de meia centena de utentes e funcionários e provocou quatro mortes, foram acompanhados presencialmente por um médico e uma enfermeira do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) Arco Ribeirinho “nos dias solicitados” pela provedora da instituição, contrariando a acusação do presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos.

