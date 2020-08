Incêndios: onze aeronaves e mais de 300 operacionais combatem fogo na Covilhã

Onze aeronaves e 302 operacionais apoiados por 77 viaturas combatiam, às 17h15 desta terça-feira, um incêndio que deflagrou numa zona de mato em Aldeia de São Francisco de Assis, na Covilhã, afirmou a Protecção Civil.

“O incêndio tem uma frente activa e para já não está a evoluir favoravelmente. Está a lavrar numa zona de pinhal”, explicou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

O alerta foi dado às 14h25 e, segundo a mesma fonte, às 16h45 não havia quaisquer localidades em risco.

Em declarações em directo à TVI24, o presidente da Junta de freguesia do Ourondo, a localidade mais próxima de Aldeia de São Francisco de Assis, afirmou que estava preocupado com a evolução do incêndio, que poderá chegar em breve à sua freguesia.

“Pelo que estou a ver é natural que chegue lá [a Ourondo]. Estão reunidas as condições para que isso aconteça. Tempo quente, muita vegetação sem controlo, não há limpeza, nem acessos”, disse César Craveiro.