Covid-19: Portugal com mais quatro mortes e 192 infectados. Lisboa e Vale do Tejo com 60% dos novos casos

Portugal registou esta terça-feira mais quatro mortes e 192 novos casos de infecção pelo novo coronavírus — o que corresponde a uma taxa de crescimento de 0,3%. No total, o país contabiliza 1805 óbitos e 55.912 casos acumulados desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Dos 192 novos casos, 116 (60,4%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 49 (25,5%) na região Norte. Das quatro mortes registadas nas últimas 24 horas, três foram identificadas em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte. Este é o terceiro dia consecutivo em que se registam menos de 200 novos casos em 24 horas.

Recuperaram da doença mais 141 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 41.021 recuperados. Há, neste momento, 13.086 casos activos, mais 47 do que na segunda-feira — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 325 pessoas (mais quatro do que na segunda-feira), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no dia anterior).

A faixa etária mais afectada em termos de mortes é a das pessoas com mais de 80 anos, sendo que uma das vítimas mortais identificadas esta terça-feira (do sexo masculino) pertencia a este grupo. As restantes três vítimas tinham entre 70 e 79 anos (dois homens e uma mulher).

A zona do país mais afectada pela pandemia continua a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo, com um total de 28.932 casos confirmados até à data. Segue-se o Norte, com 20.021 casos, o Centro, com 4677 casos (mais oito do que na segunda-feira), o Algarve, com 1039 casos (mais cinco), e o Alentejo, com 898 casos (mais 11 em relação ao dia anterior). Os Açores contabilizam agora 204 infecções (mais duas) e a Madeira 141 casos confirmados (mais um nas últimas 24 horas).

A região com maior número de mortes por covid-19 é o Norte, registando 846 vítimas mortais desde o início da pandemia. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 652 mortes, o Centro, com 253 óbitos, o Alentejo, com 22 mortes, e o Algarve, com 17 vítimas mortais por covid-19.

Em todo o mundo, segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, a covid-19 já causou mais de 23,6 milhões de infectados e matou mais de 813 mil pessoas. Mais de 15 milhões já recuperaram.