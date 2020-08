Covid-19: Hospital de Santarém com uma médica infectada e nove profissionais em quarentena

Uma médica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) está infectada com o novo coronavírus e nove outros clínicos foram colocados em quarentena por terem tido contacto com esta profissional de saúde, confirmou esta terça-feira fonte hospitalar.

A presidente do Conselho de Administração do HDS, Ana Infante, disse à Lusa que o resultado positivo do teste à covid-19 foi conhecido no domingo, tendo sido colocados em quarentena “nove profissionais que tiveram contacto com a médica infectada, por instruções do médico de saúde pública e de acordo com as boas práticas clínicas”.

A presidente do HDS admite que a infecção possa ter ocorrido fora do hospital, mas sublinhou que as eventuais cadeias de contágio estão a ser averiguadas pelas autoridades de Saúde.

Ana Infante afirmou que, para “continuarem a ser assegurados cuidados de saúde com qualidade aos utentes que recorrem ao HDS, foram contactados médicos prestadores de serviço e alguns clínicos que, num gesto de grande altruísmo e dedicação à causa pública, adiaram ou interromperam as suas férias”.