Segurança Social conseguiu transferir 28 dos 140 utentes do lar da Fundação D. Pedro IV

A dois dias do encerramento do lar da Mansão de Santa Maria de Marvila, em Lisboa, o Instituto da Segurança Social (ISS) apenas conseguiu transferir 28 dos 140 utentes que estavam ao cuidado desta instituição. A maioria dos utentes que já foram transferidos foram acolhidos pelos Inválidos do Comércio, em Lisboa. Cerca de 20 por cento dos utentes da Mansão de Santa Maria de Marvila são deficientes profundos, e os restantes têm mais de 80 anos e há situações de demência.

Continuar a ler