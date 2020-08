Portugal e o problema da corrupção – parte 1

Ao longo dos últimos cinco anos, mesmo sendo crítico da governação socialista, fiz sempre questão de traçar uma linha de demarcação entre José Sócrates e António Costa. Existe uma singularidade própria de Sócrates, da sua personalidade e do seu comportamento, e ganha-se pouco com comparações forçadas. Além do mais, Costa foi muito hábil a isolar Sócrates após a sua detenção, com uma das frases mais assassinas da democracia portuguesa – “ele está a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade” –, e a forma como refreou o PS de atacar a justiça portuguesa em 2014 e 2015 (ao contrário do que acontecera durante o caso Casa Pia) pareceu-me digno de respeito e admiração.

Continuar a ler