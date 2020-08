Pandemia leva Canal Parlamento a reduzir horas de emissão

O Canal Parlamento emitiu menos horas de comissões, plenários, reportagens e eventos, uma tendência que já não se verificava há alguns anos. Também houve menos visitas à Assembleia da República, como seria expectável atendendo às restrições no âmbito da covid-19, mas muitas mais visitas virtuais. São os efeitos da pandemia no Parlamento revelados no mais recente Balanço da Actividade Parlamentar da XIV Legislatura - 1.ª Sessão legislativa.

