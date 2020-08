Ordem dos Médicos: primeiro-ministro espera que “todos os males entendidos estejam esclarecidos”

O primeiro-ministro agradeceu nesta terça-feira a “oportunidade de uma conversa franca” com o bastonário da Ordem dos Médicos e disse esperar que “todos os males entendidos estejam esclarecidos”. António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião de três horas com Miguel Guimarães.

Numa conferência de imprensa no jardim, sem direito a perguntas, o chefe do Governo disse ainda esperar que o bastonário saia desta reunião “sem a menor dúvida sobre a consideração e apreço” que o primeiro-ministro tem pelos médicos e pelo seu trabalho. Miguel Guimarães, que falou em primeiro lugar, garantiu que António Costa “transmitiu de forma clara respeito e confiança pelos médicos portugueses”.