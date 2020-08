Buh! O Gardunha Fest volta a assustar o Fundão (e quem quiser assistir online)

A quinta edição do Gardunha Fest - Festival de curtas-metragens dedicado ao paranormal decorre no sábado, 29 de Agosto, com uma emissão streaming online e uma exibição ao ar livre.

“Este ano, a quinta edição, tal como prevista, teve de ser alterada devido aos condicionalismos provocados pelo covid-19”, explica a organização, em comunicado enviado à agência Lusa.

Desta forma, a organização entendeu fazer uma edição sem filmes a concurso, ao contrário do que aconteceu nas edições anteriores. Assim, optou pela exibição de curtas-metragens em forma de retrospectiva do festival que se realiza desde 2012, de dois em dois anos.

“Dessa forma, haverá um emissão streaming online via Facebook e via YouTube, através da conta da Histérico - Associação de Artes, dia 29 de Agosto, pelas 21h30”, lê-se na nota.

No mesmo dia e à mesma hora, haverá ainda uma exibição ao ar livre, no Parque Verde, na cidade do Fundão, cuja entrada é livre.

“Os filmes agora seleccionados, em jeito de retrospectiva do festival, entre as centenas de curtas exibidas desde 2012, proporcionarão enredos impecáveis e extraordinários. Este tem sido pautado como um evento cultural multifacetado, que tem as curtas-metragens a concurso, sob a temática do paranormal, como maior motivo de interesse”, sustenta.

Organizado pela Histérico - Associação de Artes, em parceria com a Câmara do Fundão e com apoio das Aldeias do Xisto, Instituto Português do Desporto e Juventude e Jornal do Fundão, este evento inspira-se nas características da Serra da Gardunha e nos mistérios e actividades paranormais que lhe são associados.