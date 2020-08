Comprar fotografia de vida selvagem para ajudar quem a preserva

Termina a 26 de Agosto a campanha de angariação de fundos Prints for Wildlife criada por dois fotógrafos de viagem e de vida selvagem com o objectivo de apoiar comunidades de 11 países africanos que enfrentam dificuldades devido à pandemia de covid-19.

Com as viagens suspensas, o turismo em pausa, os fundadores desta campanha – o holandês Pie Aerts e a francesa Marion Payr – decidiram "devolver o que África lhes deu ao longo da sua vida". Para isso, formaram um grupo de mais de 100 fotógrafos que doaram imagens para venda, cuja receita reverterá, integralmente, para a organização não-governamental African Parks, que intervém, sobretudo, ao nível das comunidades que dependem directa ou indirectamente dos parques e reservas naturais.

Pie e Marion acreditam que a intervenção ao nível das comunidades é a chave para a protecção da vida selvagem nos contextos em questão. "A African Parks cria espaços seguros para pessoas e para animais", explicam os fotógrafos no site da campanha. "Em 11 países, 14,5 milhões de pessoas dependem do sucesso de 18 parques naturais – e 95% dos empregados destes parques são locais." É no apoio a estas comunidades, especificamente, que a organização intervém, contam no vídeo de apresentação do projecto. Algumas imagens disponíveis para venda podem ser vistas nesta fotogaleria.