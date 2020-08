A escola do séc. XXI

Este era o título de um artigo de opinião do PÚBLICO de ontem. Os seus autores: uma professora e um profissional de Direito invocam uma série de recomendações (ver texto) para dizerem como deveria ser a escola deste século. Assim, segundo percebi, os profissionais do ensino, ou seja, os professores, deviam fazer “isto e aquilo” em vez de “aquilo e isto”. Bom, se é esta a escola do séc. XXI, preferia que recuasse-mos ao séc. XX e talvez à década de 60, onde para além de uma escola generalista existia uma escola onde os alunos podiam frequentar cursos profissionais, a sério, com resultados devidamente comprovados e, mais, com sucesso e estruturalmente preparados para uma formação, não só intelectualmente sólida, mas também profissional. Não era um ensino centralizado no aluno, nem se tratava dos saberes obrigatórios à saída da escola e, também, nunca se fazia referência à dicotomia ensino/aprendizagem e o seu contrário.

Gens Ramos, Porto

Catarina Martins e o OE2021

A líder do BE afirmou que António Costa e o seu governo vão ter sérias dificuldades para aprovar o próximo Orçamento do Estado. Ameaça que o BE só deixará passar o OE se António Costa “cumprir o que foi acordado em 2019". Bom, não sou especialista em contabilidade/Orçamentos, mas pergunto a Catarina Martins se a economia não se agravou com a pandemia de covid-19? No meu ponto de vista, e de certeza que Catarina Martins ainda não se apercebeu disso, André Ventura e o seu Chega está nas últimas sondagens “a poucos” votos do BE... Em política, dizia o saudoso Francisco Sá Carneiro, “ninguém pode prometer, aquilo que não tem”. O Bloco e a sua líder já provaram que gostam do poder, e na hora “H” vão aprovar o OE2021.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

​24 de Agosto de 1820-25 de Abril de 1974

Em 1820, as forças da burguesia liberal implantaram um novo sistema político: a monarquia constitucional. Com avanços e recuos sociais e políticos, o liberalismo foi-se impondo, culminando com o fim da monarquia em 1910. Neste período de 90 anos, as forças conservadoras e progressistas digladiaram-se, por todas as formas, permanentemente. Apesar da vitória da burguesia sobre a nobreza em 1910, esta não se deu por vencida e tentou por todos os meios repor a monarquia constitucional até 1926. Em 1926, a burguesia e o que restava da nobreza já tinham outro desafio: a luta contra as forças que entretanto se desenvolveram na classe trabalhadora. A ditadura militar foi a solução para salvar a burguesia liberal e o resto da nobreza, que mantiveram o poder com a ditadura de Salazar e do Estado Novo até 1974. 1974 marca a ascensão da classe trabalhadora e a luta que até hoje se desenvolve é entre esta classe e a burguesia liberal. As cedências da burguesia liberal são muitas, mas a luta continua e só terminará com a justiça necessária para a classe trabalhadora.

Mário Pires Miguel, Reboleira