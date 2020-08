Ataque deixa em cinzas instalações de jornal crítico em Moçambique

O editor-executivo do Canal de Moçambique tem a certeza da natureza e autoria do ataque terrorista com fogo posto que reduziu a cinzas o equipamento da redacção do semanário. “Simplesmente, não temos dúvidas. É muito claro”, respondeu Matias Guente, numa brevíssima conversa por telefone a partir do pátio do edifício atacado – onde já se prepara a próxima edição. “Estávamos mais ou menos à espera de alguma coisa, não de um acto terrorista destes”, diz o responsável de um jornal que se tem destacado pelos trabalhos sobre corrupção e má administração pública.

