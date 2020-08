Adolescentes mortos por violarem estado de emergência em Angola

As forças de segurança com a responsabilidade de fazer cumprir as restrições ligadas à pandemia de covid-19 em Angola mataram pelo menos 16 pessoas, denunciaram esta terça-feira a Amnistia Internacional e a organização angolana Omunga. No relatório agora divulgado descrevem sete destas mortes, todas de “rapazes e jovens” de baixos rendimentos.

