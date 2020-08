Mulher em estado grave após queda em cascata em Montalegre, no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Uma mulher de 29 anos ficou esta terça-feira gravemente ferida na sequência de uma queda de “quatro a cinco metros” na zona da cascata Cela Cavalos, no Gerês, concelho de Montalegre, segundo fonte dos bombeiros.

O comandante dos bombeiros de Montalegre, David Teixeira, disse à agência Lusa que a mulher, da zona de Guimarães, terá escorregado e sofrido uma queda acidental na zona da lagoa da Cela Cavalos, na localidade de Outeiro, integrada no Parque Nacional da Peneda Gerês. De acordo com o responsável, a vítima apresenta ferimentos considerados graves, com múltiplas fracturas.

Como se trata de um local de difícil acesso, a mulher foi transportada numa viatura todo o terreno dos bombeiros até à estrada de alcatrão para avaliação pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves, podendo, se necessário, vir a ser accionado um helicóptero para o seu transporte até uma unidade hospitalar. Para o local foram mobilizados 23 operacionais, entre bombeiro das corporações de Montalegre e Salto e da GNR, com nove viaturas.