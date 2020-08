Hotel de 5 estrelas nas Caldas da Rainha atrasado pelo menos dois anos

O hotel de cinco estrelas que o grupo Visabeira tencionava inaugurar em Dezembro deste ano nos Pavilhões do Parque das Caldas da Rainha está atrasado, pelo menos, dois anos e não tem sequer data para o início das obras. O investimento previsto é de 15 milhões de euros.

“O início das obras está condicionado a pareceres externos de diversos organismos sobre o projecto apresentado”, disse ao PÚBLICO Jorge Costa, administrador da Visabeira Turismo, Imobiliária e Serviços. O gestor diz que “os diferentes pareceres implicaram alterações ao projecto inicial, estando a decorrer a breve prazo sondagens geotécnicas”. Essas sondagens deverão ocorrer nas próximas semanas e resultam de exigências da Direcção-Geral da Energia e Geologia (DGEC), explicou ao PÚBLICO fonte oficial da Câmara das Caldas da Rainha. “Após as sondagens e as eventuais adaptações dos projectos daí resultantes, poderá ser aprovada pelo município a licença que permita iniciar a obra”, disse a mesma fonte.

Por esse motivo, tanto a câmara como a Visabeira não se comprometem com uma data para o início dos trabalhos. “Só após a emissão da licença de obras poderemos com rigor definir um calendário”, diz Jorge Costa. Questionado sobre se a pandemia do Covid-19 levou o grupo a repensar o projecto tendo em conta eventuais alterações das tendências do turismo, o administrador disse que “pelo que conhecemos, à data de hoje, o projecto deverá manter-se, eventualmente, com alguns ajustamentos”.

O projecto conta com os pareceres favoráveis da Direcção-Geral do Património Cultural e do Turismo de Portugal. Inicialmente previa-se que as obras durassem 23 meses. Em Setembro de 2017, quando a autarquia caldense assinou o contrato de concessão dos Pavilhões do Parque com a sociedade Empreendimentos Turísticos Monte Belo (do grupo Visabeira), a expectativa era de que as obras tivessem início em Dezembro de 2018 para inaugurar o hotel em Dezembro de 2020.

O hotel de cinco estrelas terá 128 quartos, deverá chamar-se Montebelo Bordalo Caldas da Rainha Hotel e pretende ligar a hotelaria à cerâmica e à memória do artista do séc. XIX que fundou na cidade a fábrica com o seu nome, a qual ainda hoje perdura e pertence também ao grupo Visabeira. Além da cerâmica, o projecto pretende também tirar partido das termas caldenses, cujo hospital termal está mesmo ao lado, com piscinas interior e exterior e tratamentos com águas termais.

O emblemático edifício que será transformado em hotel foi construído em 1896 por Rodrigo Berquó e pretendia ser uma estância balnear de referência internacional. Contudo, os Pavilhões do Parque, como passaram a ser conhecidos, acabaram por nunca ter essa função. Foram centro de acolhimento de refugiados, quartel do Exército e da polícia e escola do Magistério Primário, secundária e profissional. A sua degradação e risco de queda obrigou a colocar uma vedação em seu redor até poder renascer com novo uso.

A concessão à Visabeira - após concurso público internacional ao qual só aquele grupo respondeu - teve o voto favorável dos sete elementos do executivo (cinco dos PSD e dois do PS). Os socialistas, porém, levantaram algumas dúvidas acerca de uma eventual privatização do espaço público pois o projecto prevê que a recepção do hotel seja feito pelo antigo casino do Parque D. Carlos I. A concessão, por 48 anos, estabelece que a Visabeira pague ao município uma renda mensal de 3500 euros. Uma mensalidade, porém, que, tendo em conta o investimento inicial do grupo, só começará a ser paga cinco anos após a abertura da unidade hoteleira.