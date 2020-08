My name is Bond, Sean Connery, Bond: 90 anos marcados pelo agente secreto da rainha

Nascido em Edimburgo, em 1930, o primeiro trabalho de Sean Connery foi como distribuidor de leite na capital escocesa. Até chegar ao seu primeiro papel como actor, passou por diversos trabalhos, serviço militar na Marinha incluído. Chegou a posar nu para ser pintado pelos alunos de Belas-Artes da sua cidade. Na verdade foi descoberto num ginásio e convidado para o fazer, na juventude. Foi em 1951 que chegou a participação no musical South Pacific, mas não seria até à década seguinte que a sua carreira descolaria.

Em 1962 estreava o primeiro filme da saga 007 e o nome e a imagem de Connery ficaram para sempre nas bocas do mundo. Ao todo, deu vida ao agente secreto James Bond em sete filmes, mas o papel não o fascinava, confessou em 1965, numa entrevista à Playboy e, depois de uma má experiência na última longa-metragem, em 1983, Nunca Digas Nunca ​— durante as gravações partiu um pulso —, o actor retirou-se da representação durante dois anos.

Contudo, o sucesso de O Nome da Rosa, estreado em 1986, fê-lo voltar a produções mais comerciais e o seu nome consta dos elencos de Indiana Jones e a Grande Cruzada, O Rochedo, A Armadilha, entre outros. Em 1988 ganhou o Óscar de Melhor Actor Secundário, pela sua prestação no filme Os Intocáveis.

Foi eleito o homem mais sexy do século pela People Magazine, em 1999, resultado do papel de agente secreto, também ele, por inerência, o mais sexy agente secreto do mundo. Em 2000, Sean Connery era ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II, passando a ser chamado de sir. A reforma chegaria por fim em 2006, depois de receber o prémio Lifetime Achievement do Instituto Americano de Cinema.

O actor é casado com a pintora de origem franco-marroquina Micheline Roquebrune há 45 anos. O casal conheceu-se em 1972, ainda o actor era casado com a actriz australiana Diane Cilento (1932-2011). Connery e Cilento casaram em 1962, a relação durou até 1973, e tiveram um filho, Jason Connery, que seguiu as pisadas dos pais e fez carreira como actor.

Texto editado por Bárbara Wong