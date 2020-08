Pandemia retém casal japonês em Cabo Verde há meses. Agora serão embaixadores do país nas Olimpíadas de Tóquio

Os viajantes estavam a realizar uma longa lua-de-mel à volta do mundo. A pandemia trocou-lhes as voltas e mudou-lhes o destino. Rikiya e Ayumi estão “muito orgulhosos” e no Japão vão ajudar a delegação cabo-verdiana a sentir-se em casa, “retribuindo a morabeza crioula”, como anuncia o Comité Olímpico cabo-verdiano.