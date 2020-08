Bali adia turismo internacional: só reabre a visitas em 2021

“O Governo ainda proíbe os seus cidadãos de viajarem para fora do país até ao fim de 2020. Em linha com esta orientação, também não podemos abrir as portas aos viajantes internacionais até ao final de 2020, enquanto a situação na Indonésia, incluindo em Bali, não for segura para eles.” Com este anúncio, o governador de Bali, Wayan Koster, confirmou o adiamento da vida turística da ilha.

Até agora, Bali tinha a data de 11 de Setembro como o primeiro dia do resto do ano turístico, interrompido em Março. Mas o aumento do número de casos de covid-19 levou a reconsiderar a decisão.

Desde o início do surto, a Indonésia já registou mais de 150 mil casos (157.859, à data desta terça-feira), tendo contabilizado 6858 óbitos entre os infectados pelo coronavírus SARS-Cov-2, o mais elevado número de fatalidades no Sudoeste Asiático. Actualmente, no país, permanecem com sintomas da doença 44.992 pessoas. Por outro lado, Bali regista pouco mais de 4500 casos de infecção e 52 mortes.

“Bali não pode falhar, porque poderia ter um impacto na imagem da Indonésia, incluindo Bali, aos olhos do mundo”, comentou o governador da ilha, citado pela Reuters, acrescentando que isso “poderia ser contraproducente” na retoma turística.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O turismo é a principal fonte de receitas de Bali e o isolamento internacional da ilha está a causar sérios prejuízos na economia local.

Em Maio, segundo dados oficiais, a ocupação hoteleira ficava-se por 2,07% (contra 51,56% no mesmo mês do ano passado).

Para compensar, Bali abriu mais rapidamente ao turismo nacional, ainda no final de Julho. Segundo o governador, estarão a chegar à ilha entre 2300 e 2500 turistas indonésios por dia.