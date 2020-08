Os estragos provocados pela tempestade que vai chegar aos Estados Unidos

Formada ao largo do Golfo do México e da costa de Cuba, a tempestade tropical Laura tem deixado um rasto de destruição. Estima-se que chegue ao sul dos Estados Unidos num prazo máximo de 48 horas, segundo o National Hurricane Center.

Mais a norte, ao largo do Louisiana, o ciclone Marco continua activo, ainda que no domingo tenha perdido força, após se ter aproximado do continente. É esperado que seja apanhado pela tempestade Laura e, quando isso acontecer, ganhará força novamente, entrando juntos na massa continental norte-americana.

A tempestade Laura já matou pelo menos nove pessoas. Segundo a CNN, é previsto que passe à categoria de furacão antes de se juntar com o ciclone Marco.