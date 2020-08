Messi comunica ao Barcelona que quer deixar o clube

Lionel Messi quer deixar o Barcelona e está já a preparar o pedido de rescisão do último ano de contrato que tem com o clube, avança esta terça-feira o diário desportivo argentino Olé, canal televisivo Tyc Sports e o jornal espanhol El País.

Segundo a imprensa argentina, este é considerado um dos primeiros passos para iniciar as negociação de saída. O avançado manifestou a sua intenção de abandonar o clube ao abrigo da cláusula que lhe permite rescindir o contrato no final de cada época.

De acordo com o que escreve o espanhol El Mundo, o jogador ainda tem cerca de um ano de contrato, que terminará só a 30 de Junho de 2021. No entanto, Messi considera que a cláusula que poderia usar para sair do clube (e que teria caducado a 31 de Maio, em condições normais) ainda está em vigor já que a covid-19 obrigou a que as competições se tenham estendido até Agosto. No contrato que assinou em 2017, o jogador manteve a possibilidade de abandonar o clube no final de cada época. E, desta forma, a cláusula de rescisão do contrato estimada em 700 milhões ficou sem efeito.

Esta semana, vários meios de comunicação social espanhóis já tinham avançado que Leo Messi já se via “mais fora do que dentro”, palavras ditas pelo próprio jogador depois de uma reunião com Ronald Koeman, treinador do clube. Esta reunião foi o primeiro contacto do avançado com o novo treinador, que acabou de chegar a Camp Nou.

Antes disso, Koeman já tinha assumido a vontade de trabalhar com Messi, “o melhor do mundo”, mas afirmou que só ficaria no FC Barcelona quem estivesse determinado a “dar tudo” pelo clube. “Adoraria trabalhar com o Messi, porque ele ganha jogos. É o melhor do mundo e é preferível tê-lo na tua equipa do que na adversária”, assumiu o técnico holandês, que dirigirá os catalães nas duas próximas épocas.

Koeman disse, a 19 de Agosto, desconhecer a eventual vontade do argentino em mudar de ares, depois de uma época fracassada a todos os níveis: “Não sei se tenho que convencer o Messi. Se quiser ficar, ficarei feliz, mas ele ainda tem mais um ano de contrato. Portanto, é jogador do ‘Barça’”.

Mais do que alimentar especulações, o treinador disse querer saber em primeira mão “o que ele pensa do clube e como quer continuar” e recordou que só aceitaria trabalhar “com gente que está aqui para dar o máximo pelo FC Barcelona”.

Depois da notícia de que Messi planeia deixar o clube, o ex-jogador Carles Puyol já demonstrou o seu apoio ao argentino através das redes sociais sociais. “Respeito e admiração, Leo. Todo o meu apoio, amigo”, escreveu o ex-jogador do Barcelona no Twitter.

Messi, de 33 anos, está no clube desde 2000. Estreou-se frente ao FC Porto, em 2003, na partida que marcou a inauguração do Estádio do Dragão. Década e meia depois transformou-se num dos mais emblemáticos jogadores da história dos catalães. Com Lusa