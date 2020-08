Diogo Rocha vai fazer dupla com antigo número 1 mundial

Juan Martín Díaz, uma das lendas do padel mundial, considerado por muitos um dos três melhores jogadores de sempre da modalidade, vai jogar lado a lado com Diogo Rocha no València Open 2020, o quarto torneio do World Padel Tour 2020.

Número 1 do ranking mundial durante 13 anos consecutivos ao lado de Fernando Belasteguín, o hispano-argentino faz par habitualmente com Lucas Campagnolo, mas uma lesão sofrida no Algarve no fim-de-semana colocou o brasileiro fora do torneio valenciano e o escolhido por Juan Martín Díaz para substituir Campagnolo foi Diogo Rocha.

O anúncio das parelhas inscritas para o Valência Open 2020 foi feito nesta terça-feira e Juan Martín Díaz e Diogo Rocha surgem como a dupla n.º 8. Jogando ao lado de Díaz, que é canhoto, o jogador do Porto passará para o lado esquerdo do campo.

Com 44 anos, Juan Martín Díaz formou com Fernando Belasteguín uma dupla que ficou na história do padel. No total, Díaz e “Bela” estiverem presentes em 190 finais, tendo vencido 171.