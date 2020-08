Benfica volta a perder na final da Youth League

À terceira não foi de vez. Depois de perder em 2014 (0-3 frente ao Barcelona) e 2017 (1-2 contra o RB Salzburgo), o Benfica foi nesta terça-feira derrotado pela terceira vez na final da Youth League. Na Suíça, contra o Real Madrid comandado por Raúl González, as “águias” foram melhores na segunda parte e desperdiçaram uma grande penalidade, mas os jovens madridistas foram mais eficazes e consistentes, garantindo um triunfo, por 2-3.

Dezasseis meses depois de o FC Porto de Fábio Silva, Fábio Vieira, Diogo Leite e Tomás Esteves, entre outros, se tornar na primeira equipa portuguesa a conquistar a competição de equipas sub-19 da UEFA, o Estádio Colovray, em Nyon, recebeu pela quarta vez em oito edições da final da Youth League uma equipa portuguesa, mas depois de realizar um excelente percurso até ao jogo decisivo (oito vitórias em nove partidas), os benfiquistas não conseguiram repetir a proeza dos portistas.

Sem o castigado Paulo Bernardo, mais um talento “made in” Seixal, o técnico Luís Castro lançou de início Henrique Araújo que, a par de Tiago Dantas, tinha a missão de ocupar terrenos bem próximos de Gonçalo Ramos, o goleador e homem mais avançado das “águias”.

Com mais bola, o Benfica assumiu o domínio territorial no início da partida, mas o Real Madrid mostrou-se sempre perigoso quando avançava no terreno e, aos 26’, Sergio Arribas assistiu Pablo Rodríguez e o avançado espanhol bateu Kokubo pela primeira vez.

O golo tirou confiança aos benfiquistas, que começaram a cometer mais erros na organização ofensiva, e, antes do intervalo, um mau passe “encarnado” deu origem a um contra-ataque espanhol que, após mais um cruzamento de Arribas, terminou com a bola novamente no fundo da baliza de Kokubo, introduzida pelo médio benfiquista Henrique Jocú.

Com dois golos de desvantagem, Luis Castro trocou ao intervalo Jocú por Ronaldo Camará. A melhoria no futebol das jovens “águias” foi imediata e, aos 49’, Embaló assistiu Gonçalo Ramos, que reduziu a diferença.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No entanto, o Benfica quase que nem teve tempo para saborear o golo. Na jogada seguinte, o extremo Marvin Park encontrou muito espaço no lado direito, colocou na área e, sem que nenhum benfiquista afastasse o perigo, a bola circulou até ao segundo poste, onde surgiu Gutiérrez a desviar para o terceiro golo do Real Madrid.

Sem baixar os braços, o Benfica reagiu sete minutos depois e, após um canto, Gonçalo Ramos fez de cabeça o seu oitavo golo em nove jogos na competição. Claramente por cima, a equipa portuguesa manteve a pressão, mas Tiago Dantas desperdiçou um penálti (68’) e, já no período de compensação, Tiago Araújo acertou na barra da baliza do Real Madrid.

Apesar de ter jogado melhor, o Benfica voltou a perder no jogo decisivo da Youth League e o Real Madrid, depois de Barcelona, Chelsea, RB Salzburgo e FC Porto, torna-se na quinta equipa a vencer a competição.