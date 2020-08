A Vida Na Sombra: a autobiografia da ex-agente da CIA Amaryllis Fox

Pré-publicação

Chega nesta terça-feira às livrarias portuguesas o livro de memórias de Amaryllis Fox, uma antiga agente de operações clandestinas de elite da CIA. A Vida Na Sombra é editado pela Casa das Letras. No primeiro capítulo, que pode ler-se aqui, a norte-americana está a percorrer as vielas de Karachi, preparando-se para negociar com terroristas com o objectivo de impedir a implantação de um dispositivo nuclear. A Apple TV está já a adaptar o livro para uma série de televisão com a actriz Brie Larson.