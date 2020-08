O primeiro capítulo de O Livro do Deslembramento, o novo romance de Ondjaki

era um bar pequeno, ali no Makulusu, onde sempre aos sábados o tio Chico ia buscar o gelo;

muitas vezes só havia gelo

e um bocado de conversa.

o camarada atrás do balcão estava sempre muito mal-disposto, mexia‑se devagar, nunca tinha comida para acompanhar as cervejas bem geladas, ia lá dentro, entrava num quartinho pequeno com cheiros muito antigos, e mudava a botija

aquela botija que dava gás à cerveja de barril

o tio Chico pedia duas cervejas, uma para ele e uma para a tia Rosa, uma gasosa para mim, mas já sabíamos que o camarada ia dizer que não tinha chegado gasosa, eu ia beber um sumo tang de pacote, ainda por cima todo aguado e nem havia gelo para disfarçar na temperatura

– e açúcar?

– ainda

– ainda quê?

– ainda não chegou

o Hugo então chegava

ele tinha uma voz muito grossa e era muito grande, mas nenhuma criança tinha medo dele, parecia um gigante simpático e coçava sempre os bigodes

devagarosamente

depois chegava o Mogofores e a mulher

o Mogofores tinha esse nome esquisito que eu até nunca perguntei quem lhe tinha castigado assim, e tinha uma mulher muito feia, que tinha vindo de Portugal e trocava algumas letras das palavras

na minha escola quando contei ninguém acreditou, mas em vez de vaca ela dizia «baca», e ainda dizia «dibertido» e «sobaco»

mas há uma palavra que ela dizia sempre e eu tinha que fingir que estava a rir de outra coisa: a mulher do Mogofores dizia «iágua» quando queria beber água

todos riam a disfarçar, um bocadinho, menos o Mogofores

é normal, o Mogofores não podia rir da mulher dele e tinha uns olhos tristes e sempre escuros, aquilo que os mais velhos chamam de olheiras

assim era que o Mogofores devia dormir mal à noite, porque a mulher dele, além de dizer «iágua» ressonava como se fosse uma baleia com motor de range‑rover

uma noite, no Mussulo, todos acordámos só para rirmos juntos daquele barulho assim tão grande: a mulher do Mogofores, mesmo assim que lhe puseram no quarto lá do fundo, conseguia ressonar de um modo que a porta de madeira do tio Chico e o espelho estremeciam cada trinta segundos da respiração dela

– uma berdadeira valeia!

o tio Chico é que gozava

a mesa começava a ficar animada quando no bar pequeno chegava o senhor Osório

– traga mais cadeiras, camarada

sabíamos pelo barulho do opel dele, um carro daqueles de pôr mudança assim perto do volante, tipo alavanca inclinada

era um opel record amarelo e bem sujo, funcionava a gasóleo e era preciso esperar a luz amarela acender antes de dar arranque

– chegou o calças‑no‑sovaco

o tio Chico dizia

todos riam, menos o Mogofores

o Osório chegava com o riso dele sempre pendurado na boca, os óculos muito grandes a escorregarem

num calor de fim de tarde, as calças muito puxadas para cima, quase a baterem nos sovacos

e antes de sentar ainda puxava um bocadinho mais

– há gasosa?

– ainda

ainda podia chegar o Lima com os olhos muito vermelhos, os lábios muito inchados

o Lima trazia uma pasta castanha muito gasta presa em baixo do sovaco, e tanto a camisa dele como a pasta estavam sempre molhadas de suor

tinha no bolso da camisa um lenço verde para limpar a testa mas não adiantava, o Lima suava com vontade já a pedir cerveja e torresmos

– camarada, tem torresmos?

– ainda

se calhar ia aparecer um pires com pipocas oleosas e antigas ou mesmo uns fritos tipo pastel de bacalhau

mas sem sabor a bacalhau

o tio gostava daquele bar porque aquele camarada guardava sempre um barril para o tio Chico e esse barril estava sempre «bem geladíssimo», como dizia o Hugo

faziam um silêncio no meio da conversa

alguém ia me pedir para eu contar uma anedota, mas eu tava fraco, queria mesmo era uma gasosa

um jacó atrás do balcão disse muito alto, «tou certo ou tou errado?», e todos assustaram porque a voz era igualita à do Zeca Diabo

riram, o silêncio voltou

a mulher do Mogofores arrotou como se fosse o maior homem da mesa e até o jacó se assustou

o Mogofores ficou um bocadinho envergonhado, mas não disse nada, bebeu o resto da cerveja quente dele

o Hugo olhou para mim

– querias gasosa, né?

– sim

– não queres esta cerveja bem geladíssima?

– não gosto

– a gasosa deve estar a chegar

– ainda

todos riram, não entendi porquê

a tia Rosa puxou o meu corpo para o dela e eu deixei‑me estar assim meio adormecido no meio daquele ruído de risos e vozes

olhei cada um daqueles mais‑velhos, reparei nas roupas e nas caras deles, nas mãos e nos anéis, nas vozes e nos olhares, a mulher do Mogofores arrotou mais uma vez, o Mogofores pegou na chave do carro dele e começou a despedir as pessoas, o jacó imitou a fala do professor Astromar Junqueira: «posso penetrar?»

o tio Chico olhou para a tia Rosa e começou a cantar

– não venhas tarde… dizes‑me tu com carinho…

ela deu‑lhe um muxoxo bem alto e demorado, mas

ele continuou

– sem nunca fazer alarde, do que me pedes baixinho…

enquanto se despedia com uma mão, com a outra

mão a mulher do Mogofores atacava o pires das pipocas oleosas e chupava os dedos para aproveitar bem todas as gotas de gordura

o tio Chico esfregou a mão na barriga dele

o Hugo coçou o bigode a não ver que eu tinha visto restos de espuma branca presos do lado esquerdo

a tia Rosa me segurava a fazer movimentos assim invisíveis que só eu sentia, parecia que estava a apertar melhor um cinto de segurança

passeavam muitos suores no ar

do camarada do bar, de nós, das pessoas que passavam na rua, menos do senhor Osório, o senhor Osório nunca cheirava a nenhum cheiro a não ser a água do colono que ele punha todos os dias e a toda a hora, até antes de ele chegar num lugar já sabíamos que era ele, com o cheiro todo espalhado pelas bochechas, pescoço e as calças todas puxadas para cima com medo que fossem cair

as árvores não queriam estremecer de nenhum vento

o jacó ainda parecia que ia assobiar mais, só que de repente – adormeceu, ainda um dia alguém ia inventar uma estória a dizer que era um jacó cheio de sono que bocejava enquanto sonhava.

em Luanda, cadavez uma pessoa não sabe passar um dia só sem inventar uma estória.