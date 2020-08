Museu do Chiado tem há mais de dois meses montada uma exposição que não vai chegar a abrir

Pintura, desenho, escultura, fotografia, instalação. São 87 trabalhos de 48 artistas que entraram para a colecção do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC) nos últimos dez anos. Ocupam várias galerias dos pisos 1 e 3 deste museu no centro de Lisboa há mais de dois meses e fazem parte da exposição Dissonâncias, que deveria ter sido inaugurada em Junho, depois de sucessivos adiamentos forçados pela pandemia de covid-19 e por problemas técnicos na montagem, mas que acabou por ficar de portas fechadas.

