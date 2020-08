O vírus circula em Portugal de forma diferente no Verão e no Inverno. Sintra é a excepção

Não há um pico da pandemia, mas vários, e em escalas muito diferentes, consoante a freguesia ou o concelho de Portugal onde se está e a altura do ano. Um pico na região de Lisboa aconteceu depois de um pico na região do Porto, e estes provavelmente voltarão quando o efeito Verão der lugar ao efeito Inverno, diz o geógrafo João Ferrão. No regresso ao trabalho, os territórios atingidos antes das férias voltarão a subir, antevê.

