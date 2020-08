Sociedades de advogados obrigadas a ter responsável para prevenir “lavagem” de dinheiro

As sociedades de advogados vão ser obrigadas a partir do próximo mês a ter um responsável por zelar pelo cumprimento das obrigações dos seus profissionais no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Este advogado será o interlocutor da sociedade na comunicação de operações suspeitas de “lavagem” de dinheiro, que devem ser reportadas ao bastonário que, por sua vez, as encaminha para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e para a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, competentes para analisar estes alertas.

Continuar a ler