Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Tejo

​O corpo do jovem de 13 anos que desapareceu, no domingo, foi encontrado esta segunda-feira de manhã, preso num cabo no fundo do rio Tejo, a cerca de 15 a 20 metros do pontão de onde mergulhou, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal. A informação foi revelada pelo comandante do Porto de Lisboa, Diogo Branco, duas horas depois de terem sido retomadas as buscas por uma equipa de mergulhadores.

“Tendo em conta a fisionomia e que não havia mais nenhum desaparecido na zona, tudo indica que é o jovem desaparecido, mas a confirmação total só será feita após a identificação por parte da família”, disse Diogo Branco, em declarações aos jornalistas no local das buscas, segundo o Jornal de Notícias.

O adolescente desapareceu quando estava a brincar numa zona da praia fluvial do Seixal com um amigo. A Polícia Marítima de Lisboa fez buscas no domingo até ao final do dia e retomou-as esta madrugada com uma mota de água, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima mergulhou.

A autoridade indicou que também estava empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima. De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido cerca das 17h, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).