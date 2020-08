Covid-19: sete casos de infecção suspendem visitas no Hospital de Vila Franca de Xira

O Hospital Vila Franca de Xira suspendeu esta segunda-feira as visitas aos doentes internados nos três pisos do serviço de medicina interna, depois de terem sido detectados sete casos de infecção com a covid-19. A medida abrangeu os pisos três, quatro e seis da unidade hospitalar. Foram ainda realizados mais de 160 testes a doentes e funcionários para despistar a eventual existência de mais casos de infecção como o novo coronavírus.

Segundo apurou o PÚBLICO, os testes realizados este domingo resultaram na identificação de cinco casos de infecção em doentes internados e de dois casos entre funcionários da unidade hospitalar vila-franquense.

“Na sequência da realização regular de testes de despistagem à covid-19 à população hospitalar, o Hospital Vila Franca de Xira identificou cinco casos de doentes internados e dois casos de colaboradores positivos, todos circunscritos ao mesmo serviço”, explica o Hospital, em resposta o PÚBLICO, vincando que decisão de suspender as visitas pretende “reforçar as medidas de protecção de doentes internados”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“De imediato, e de forma preventiva, o hospital reforçou todas as medidas de segurança e protecção, estando a testar todos os profissionais e doentes com contacto com os casos positivos”, acrescenta o Hospital vila-franquense, sublinhando que os colaboradores do hospital infectados estão a recuperar em casa e que os doentes infectados “mantêm-se internados e estáveis, tendo sido transferidos para a ala de doentes covid-19”.

O hospital de Vila Franca de Xira serve os cerca de 250 mil habitantes dos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Benavente e Vila Franca de Xira.