Bastonário dos Médicos diz que frase de António Costa foi “um desabafo” e quer paz

O bastonário da Ordem dos Médicos garante que nenhum médico de família se recusou a prestar apoio no lar de idosos de Reguengos de Monsaraz e antecipa que a conversa com o primeiro-ministro António Costa — marcada de urgência para esta terça-feira de manhã — vai ser “objectiva e simples”. Miguel Guimarães diz ao PÚBLICO que tem “margem de abertura para resolver” o conflito e acabar com o clima de tensão dos últimos dias, que foi empolado pela divulgação de uma conversa privada (off the record) entre António Costa e jornalistas no final de uma entrevista.

