Aviso amarelo devido a tempo quente. Há onze concelhos em risco máximo de incêndio

Onze concelhos dos distritos de Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro apresentam nesta segunda-feira risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em risco máximo estão os concelhos de Castelo Branco, Fundão, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, (Castelo Branco), Mação, Sardoal (Santarém), Gavião, Nisa, Marvão (Portalegre), São Braz de Alportel e Tavira (Faro).

O IPMA colocou também vários concelhos dos distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém, Portalegre e Faro em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Évora e Santarém chegam aos 37 graus

Ainda de acordo com o IPMA, a partir desta segunda-feira e até quarta-feira, quatro distritos do continente e o arquipélago da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente.

Os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja estão sob aviso amarelo entre as 15h desta segunda-feira e as 19h de quarta-feira e o arquipélago da Madeira até às 21h de quarta-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

O mesmo instituto alerta ainda que Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam também nesta segunda-feira risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

Em risco muito elevado estão todos os distritos de Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores, excepto as ilhas das Flores e do Faial, que estão com níveis elevados.

Para as regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para esta segunda-feira, o IPMA prevê no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral Centro.

Está também previsto vento em geral fraco predominando do quadrante norte, soprando por vezes moderado na faixa costeira, e subida de temperatura, em especial da máxima, excepto no Algarve onde deverá descer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 13 graus Celsius (em Bragança) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 29 (na Guarda e em Leiria) e os 37 (em Évora e Santarém).

Para o arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas e vento fraco a moderado de nordeste, soprando moderado a forte, por vezes com rajadas até 65 quilómetros por hora.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 29 graus e no Porto Santo entre os 22 e os 27.