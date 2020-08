“As pessoas não aceitam que haja uma portuguesa negra. Começa aí o nosso sentimento de não-pertença”

Queremos o seu contributo.

Fale connosco. Na série A minha Causa, o P3 dá a conhecer a história de jovens que, na primeira pessoa, contam a sua luta por uma causa. Conheces alguém que devia fazer parte desta rubrica? Queremos ouvir as tuas sugestões. Fala connosco.

Tento, então, mostrar como há muitas conversas que são desconfortáveis. Por exemplo, o facto de nos perguntarem várias vezes de onde é que somos. Eu nasci em Felgueiras e, mesmo quando digo isso, a segunda pergunta é: “Mas de onde é que és mesmo?” As pessoas não aceitam que haja uma portuguesa negra e é logo aí começa o nosso sentimento de não-pertença. Estão sempre a questionar-nos por que é que estamos aqui, falam sobre o cabelo, a pele... há sempre algum comentário. Por isso, a ideia é também que a pessoa branca que está a ver os meus vídeos comece a ajustar o seu discurso — que pode e deve ser mutável —, para podermos respeitar o espaço de todos.

Nós somos sempre os que temos que nos silenciar: ou porque ou não pertencemos, ou porque não somos daqui, ou porque nos mandam para a nossa terra.

Agora estou a dedicar-me a conteúdos mais didácticos, com infografia e informação, para desconstruir preconceitos e criar uma abordagem leve para um assunto tão pesado. Mesmo dentro da comunidade negra estamos sempre a aprender com material mais académico e didáctico, que nos ajuda a entender as nossas experiências. Há muitas coisas que ficam para nós, muitas vezes porque são vulnerabilidades — que eu também estou a mostrar, ao falar das minhas experiências.

Em Lisboa há uma tolerância de comunidade, por haver muitos negros, mas ao mesmo tempo há várias situações, que, às vezes me deixam um pouco insegura — por exemplo, as forças policiais. Não tenho medo, mas fico sempre a pensar “e se acontecer alguma coisa aqui, o que é que me vai acontecer?”. Só pela minha cor de pele, a punição é muito maior. Ao ver o vídeo de George Floyd a ser assassinado, eu penso: podia ser eu. E é o que a maior parte dos negros pensa: podia ser eu.

É preciso educar pessoas negras, porque nem nós sabemos tudo sobre racismo. Eu leio bastante para saber mais, porque preciso da informação que não tive ao crescer e que fez com que a criação da minha identidade fosse desajustada. Havia sempre peças que faltavam. E essas peças eram a minha história, a minha cultura, a minha ancestralidade, perceber de onde é que venho, perceber que, se calhar, esta disforia é comum a várias pessoas negras no mundo inteiro.

No Afromary criei também a rubrica Parlapié, que são rodas de conversa, de discussão aberta. Porque a minha experiência é só a minha experiência, não é a experiência de todos, e o que mais me fascina e como aprendo mais é a conversar com as pessoas, a ouvi-las. Acho que é assim que se cria aceitação.

Nós somos sempre os que temos que nos silenciar: ou porque ou não pertencemos, ou porque não somos daqui, ou porque nos mandam para a nossa terra. Para uma pessoa negra que cresceu em Portugal tudo é padronizado, mas o padrão nunca somos nós. Falta diversidade. E, na verdade, isso ultrapassa fronteiras. Em todo o mundo, estamos a sofrer as consequências dessa discriminação e de todo um sistema que está montado para não nos favorecer.

As manifestações nos Estados Unidos serviram para dizer que estamos fartos. Aqui, a discussão ainda é sobre se há ou não há racismo. Ainda somos recém-nascidos a falar dessa temática. Estamos sempre a arranjar desculpas. Mas acho que agora se está a tornar tão evidente que é impossível negar. As vítimas são sempre as mesmas: os outcasts da sociedade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se há pessoas que estão sempre em vantagem, que podem insultar sem ser punidas, é normal que continuem a fazê-lo. A lei, infelizmente, é muito vaga e não nos defende realmente. Uma grande percentagem de casos é arquivada. E isso legitima o crescimento de movimentos extremistas, porque sabem que não vão ter consequências. Portanto, ficamos com um sentimento de impotência. Até podemos fazer queixa à polícia, mas não vai acontecer nada... Então como combatemos realmente o racismo?

Com tudo o que está a acontecer, com líderes que extremam opiniões, estamos num momento em que não nos conseguimos entender, não conseguimos conversar. E isto tem que começar com uma conversa. Não basta dizer "eu não sou racista”, é preciso demonstrá-lo no dia-a-dia. Intervir numa situação de discriminação em vez de assobiar para o lado, que é o que normalmente acontece e nos faz sentir desamparados.

Mais populares A carregar...

É preciso também parar com as generalizações, são elas que não nos deixam chegar a outros patamares. Os preconceitos de que o negro não trabalha, é preguiçoso, entre tantos outros, são os que ficam gravados e cortam as pernas a muita gente que tem muito talento ou potencial. No fundo, basta dar oportunidades iguais. Só queremos isso: equidade, as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas e os mesmos acessos.