Ser Voluntário… no Giving Tuesday

O Giving Tuesday é um movimento global que promove um dia por ano em que milhões de pessoas em todo o mundo se unem no apoio a uma organização social que lhes seja querida, dando um pouco de si, seja em tempo, dinheiro ou bens.

Este movimento, que começou em 2012, nos Estados Unidos da América, foi co-fundado pelas Nações Unidas e pela 92StreetY, um centro cultural e comunitários sem fins lucrativos. Actualmente, o movimento é uma organização autónoma, com o apoio estratégico da Fundação Bill & Melinda Gates.

Nos últimos anos, o Giving Tuesday tornou-se no maior movimento mundial de solidariedade, sendo hoje uma comunidade de milhões que luta em conjunto por um mundo mais solidário. A iniciativa chegou no ano passado a Portugal e em 2020 este dia especial será assinalado no dia 1 de Dezembro.

Qual o impacto do Giving Tuesday?

Actualmente, este movimento está presente oficialmente em mais de 60 países, incluindo EUA, Canadá, Rússia, Alemanha, Espanha, Singapura, Austrália e Brasil. Há actividades em mais de 150 países. A título de exemplo, só em 2018, nos EUA, foram doados cerca de 400 milhões de dólares a causas sociais.

Como posso ajudar?

O Giving Tuesday procura voluntários para apoiar nas seguintes áreas:

- Relações Públicas: contacto com parceiros e com os media – TV, rádio, jornais;

- Assistente de comunicação: preparação de newsletters; gestão de conteúdos para redes sociais e gestão de comunicações com parceiros – escolas, organizações e empresas;

- Líderes locais.

O que precisam de mim?

Os voluntários devem ter uma disponibilidade regular até ao dia 1 de Dezembro, dia em que se comemora o Giving Tuesday.