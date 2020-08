Não há condições para Bloco Central

Depois do voto do PCP contra o Orçamento Suplementar e da afirmação de Catarina Martins, segundo a qual não contem com o BE para austeridade, considerei inevitável o Bloco Central, mas a recente aproximação do PSD ao Chega alterou substancialmente o quadro político em que nos movemos, afastando, desde logo, qualquer entendimento duradouro entre o PS e Rui Rio. Não estou a ver, de forma alguma, os socialistas aliarem-se a um partido, como o PSD, que admite conversações com uma força política conotada com a extrema-direita.

Creio que Rio, ao estender a mão ao Chega, suicidou-se politicamente. Pelo menos, ofereceu numa bandeja a continuidade da “geringonça”. Justificou-a, mais do que nunca. Aquilo que sempre combateu, o líder do PSD aparece, agora, a dar todos os argumentos à sua existência. Quem o conseguirá entender? Penso que ninguém, a começar pelo próprio partido! É evidente que tanto o PCP como o BE sentem a necessidade, mais premente face ao posicionamento do PSD, de prolongar a “geringonça”. As declarações de Louçã e Catarina Martins, de forte crítica a Rio, penso que vão já nesse sentido. A afirmação do ministro Siza Vieira ao Observador, de que nem sequer concebe qualquer crise política com o BE e PCP ganha maior veracidade e pode tornar-se realidade inquestionável. O desejo de Costa de novo acordo escrito deve concretizar-se, dentro em breve, pelo menos com o BE. As ameaças da extrema-direita a deputadas conferem-lhe também maior premência. A unidade da nossa esquerda surge como inevitável.

Simões Ilharco, Lisboa

Duas perguntas aos ciclistas

Gostaria de felicitar o leitor Manuel Morato Gomes pela urbanidade com que colocou as duas perguntas na sua carta de 21 de Agosto.

Julgo que a resposta será que a maioria dos ciclistas considera que o Código da Estrada não lhes é aplicável, ou simplesmente ignoram-no. E na verdade o código não diz que os condutores de velocípedes têm de cumprir a sinalização, mas também não diz que os automobilistas a têm de cumprir, embora diga claramente que as prescrições dos sinais prevalecem sobre as regras do trânsito.

Acrescento outra pergunta: porque não toca a maioria dos ciclistas a campainha quando se aproxima por trás de um peão num passeio? (diz o código que só crianças até 10 anos podem deslocar-se nos passeios e que não se pode pôr em risco os peões). Seria desejável que as autarquias publicitassem as regras do código e as estatísticas de sinistralidade associada às bicicletas.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A entrevista de António Costa ao Expresso

Atacar os médicos por estes terem denunciado as falhas inacreditáveis que ocorreram naquele Lar de Reguengos de Monsaraz ultrapassa tudo. O Sindicato dos Médicos Independentes respondeu a António Costa afirmando:"Os médicos têm sido quem tem respondido à pandemia da covid-19, não são os políticos.” Morreram neste lar dezoito pessoas, Que país é este que só se indigna com folclore, e tudo o resto, passa ao lado do que é mais que importante?

Tomaz Albuquerque, Lisboa