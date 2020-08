Quando é, onde é e como se pode ver a partir de casa a Convenção do Partido Republicano?

Onde vai acontecer?

Tal como na semana passada, quando o Partido Democrata nomeou Joe Biden como seu candidato à Casa Branca, a convenção do Partido Republicano vai decorrer à distância. É a segunda das duas porque é isso que diz a tradição: o partido do Presidente em exercício cede o lugar ao que está na oposição.

Mas as distâncias republicanas vão ser mais curtas do que as democratas, que se estenderam por todo o território nacional, do Alasca à Florida, da Califórnia ao Maine. Entre segunda e quinta-feira, o Partido Republicano dispersa-se por duas cidades: Charlotte, no estado da Carolina do Norte, vai ser o palco das reuniões menos interessantes para o grande público; e na capital, Washington, vão discursar as principais figuras, incluindo o Presidente norte-americano.

Este modelo de convenção à distância foi decidido nas últimas semanas, quando se tornou evidente que a pandemia de covid-19 ia tirar a Trump o sonho de ter milhares de pessoas reunidas num recinto fechado a gritarem o seu nome.

Depois de ter sido planeada para Charlotte, nos tempos em que ainda se esperava uma convenção tradicional, o Partido Republicano mudou o palco para Jacksonville, na Florida, depois de o governador da Carolina do Norte ter dito que os convidados teriam de cumprir as recomendações das autoridades de saúde, incluindo o uso de máscaras.

Mas o agravamento da pandemia na Florida obrigou Trump a aceitar que a convenção teria de ser muito semelhante à do Partido Democrata.

A que horas?

Segundo o site da convenção do Partido Republicano, as sessões vão decorrer entre as 20h30 e as 23h.

Mas quem quiser acompanhar a convenção a partir de Portugal vai ter de ficar acordado mais umas horas: por causa da diferença nos fusos horários, a primeira sessão começa na próxima madrugada (1h30 – 4h) e as restantes vão decorrer das 2h às 4h, o que significa que a última termina na madrugada de quinta para sexta-feira.

Vai dar na televisão?

Na televisão, na Internet, em serviços de streaming e até naqueles aparelhos que falam connosco, como o Amazon Alexa.

Os principais canais norte-americanos vão transmitir partes da convenção, quando estiverem a falar os nomes mais importantes. E como isso vai acontecer na segunda hora de cada sessão, é mais seguro ligar a TV a partir das 3h.

Em alternativa, é só procurar as páginas e canais do Partido Republicano no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Está tudo aqui: https://bit.ly/32bg0Wc.

Quando é que Trump vai falar?

O Presidente vai aceitar a nomeação na última noite da convenção, na quinta-feira. Mas é muito provável que apareça nos outros dias, ao contrário da postura mais discreta que o seu adversário, Joe Biden, assumiu na convenção do seu partido.

Trump vai discursar a partir da Casa Branca, uma decisão que levou alguns especialistas em ética a questionarem o uso de propriedade pública num acontecimento partidário.

Na quarta-feira, a figura principal será o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que vai aceitar a sua nomeação. E a noite de terça-feira está reservada para a família Trump, com intervenções de Melania Trump e dos filhos mais velhos do Presidente: Donald Jr., Eric e Ivanka.

No meio das caras conhecidas da política norte-americana vão aparecer algumas desconhecidas – ou conhecidas de quem acompanha a enxurrada de vídeos virais que chegam dos EUA quase todos os dias.

No papel de “pessoas comuns” – um segmento da população com lugar garantido nas convenções dos dois grandes partidos – vão estar o casal de St. Louis, no Missouri, que foi filmado a apontar armas a manifestantes anti-racismo, em Junho; e o adolescente que ficou imóvel e a sorrir perante um nativo nas imediações do Lincoln Memorial, em Washington, em Janeiro de 2019.