Republicanos confirmam nomeação de Trump para segundo mandato

O Partido Republicano norte-americano confirmou, esta segunda-feira, a nomeação de Donald Trump como candidato a um segundo mandato na Casa Branca. Numa votação feita num horário pouco habitual nas convenções dos dois grandes partidos, a partir do Centro de Convenções de Charlotte, no estado da Carolina do Norte, os delegados republicanos confirmaram também a nomeação do vice-presidente, Mike Pence.

No primeiro dia de uma convenção que tem os seus principais discursos e intervenções marcados para o horário nocturno, o Partido Republicano decidiu arrumar o processo de nomeação nas primeiras horas do dia (hora local, menos cinco do que em Portugal continental), com os delegados a anunciarem os seus votos através de videoconferência para todo o país.

Ao contrário do que aconteceu na semana passada, na convenção do Partido Democrata, em que o processo de nomeação aconteceu apenas na segunda noite da convenção, Donald Trump e Mike Pence vão entrar para a primeira noite da sua convenção já nomeados oficialmente.

Sem anúncio prévio, Trump e Pence passaram pelo Centro de Convenções de Charlotte para se dirigirem ao partido logo após as votações.

“Vamos tornar a América grande outra vez, outra vez”, disse Mike Pence perante um número reduzido de delegados no recinto da convenção, por causa da pandemia de covid-19.

“Mais quatro anos significam mais juízes”, disse o vice-presidente dos Estados Unidos, referindo-se à importante nomeação de juízes pelos presidentes norte-americanos, tanto para os tribunais inferiores como para o Supremo Tribunal. Desde que foi eleito, em Novembro de 2016, Trump já teve a oportunidade de nomear dois juízes para o Supremo, ambos conservadores.

“Mais quatro anos significam mais apoio às nossas tropas e aos nossos polícias”, continuou Pence, referindo-se também ao debate sobre a actuação e o financiamento das forças de segurança no país, na sequência dos protestos anti-racismo.

Mais tarde, foi o Presidente Trump a subir ao palco em Charlotte para aceitar a sua nomeação, sendo recebido com gritos de “Mais quatro anos”.

“Se vocês quiserem mesmo pô-los doidos, peçam mais 12 anos”, disse Trump assim que subiu ao palco, repetindo a sugestão de que gostaria de ficar na Casa Branca para além dos dois mandatos impostos pela Constituição norte-americana.

No discurso, o Presidente norte-americano voltou a afirmar que a sua Administração “fez mais do que qualquer outra na história do país” e salientou a nomeação de centenas de juízes para os vários tribunais. E voltou a atacar a votação por correspondência, afirmando, contra as indicações dos estudos disponíveis, que é um método de eleição mais exposto à fraude do que a votação presencial.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de chegar à Carolina do Norte, ainda a bordo do avião presidencial, o Air Force One, o Presidente norte-americano mostrou-se indignado com o facto de o processo de nomeação no Partido Republicano não estar a ser acompanhado em directo pelos principais canais televisivos.

“É incrível que a CNN e a MSNDC [um trocadilho com MSNBC e DNC, a sigla da convenção do Partido Democrata] não estejam a acompanhar a votação dos estados”, disse Trump no Twitter. “É isto que o Partido Republicano tem de enfrentar. Eu gostaria de ouvir as intervenções dos delegados de cada estado, em vez dos comentadores da Fox News. É ridículo!”

No final do discurso, o Presidente Donald Trump desceu do palco ao som da canção “Y.M.C.A.”, do grupo norte-americano Village People, antes de se dirigir para o Air Force One.