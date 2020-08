Kellyanne Conway, uma das conselheiras mais próximas de Trump, sai da Casa Branca

Kellyanne Conway, uma das conselheiras do Presidente norte-americano, Donald Trump, e uma das suas mais fiéis defensoras, anunciou que vai abandonar a Casa Branca na próxima semana. O anúncio surge no dia do arranque da convenção do Partido Republicano, onde Trump vai aceitar formalmente a nomeação para uma segunda candidatura à presidência dos Estados Unidos.

Num comunicado divulgado no Twitter, Kellyanne Conway justificou a sua saída com a necessidade de passar mais tempo com os seus filhos adolescentes. “Esta escolha é minha, é a minha voz”, disse Conway. “Com o tempo, irei anunciar novos planos. Por agora, e para os meus filhos, haverá menos drama e mais mamã”, acrescentou.

Kellyanne Conway tem um discurso marcado para quarta-feira na convenção republicana. Nas últimas semanas, escreve o The New York Times, estava a ser equacionada a possibilidade de a conselheira do Presidente se envolver directamente na campanha e passar a viajar com a equipa eleitoral pelos vários estados. As questões familiares, no entanto, parecem ter falado mais alto.

I'm Leaving the White House. Gratefully & Humbly.



Here is my statement:https://t.co/MpYxVfrY2N



God Bless You All. — Kellyanne Conway (@KellyannePolls) August 24, 2020

Durante vários anos, trabalhou como analista política para o Partido Republicano. Nas presidenciais de 2016, começou por apoiar o senador Ted Cruz, mas acabou por se juntar à equipa de Donald Trump, assumindo a direcção da campanha eleitoral que levaria à eleição do magnata do imobiliário. Tornou-se na primeira mulher na história dos Estados Unidos a liderar uma candidatura presidencial vencedora.

Depois, foi escolhida pelo Presidente para ser sua conselheira e, ao longo de quatro anos, notabilizou-se como umas figuras mais influentes na Administração Trump e como uma das mais acérrimas defensoras de Donald Trump.

Nas suas tentativas de defender Trump, Conway envolveu-se em vários episódios polémicos com os media norte-americanos.

Em 2017, numa entrevista à NBC logo após a tomada de posse de Donald Trump, perante as acusações de que o Presidente estaria a exagerar sobre o número de participantes na cerimónia, Conway falou em “factos alternativos”, o que gerou imensas críticas.

No mesmo ano, a conselheira de Trump envolveu-se em mais dois episódios caricatos. Semanas depois dos “factos alternativos”, deu outra entrevista em que inventou o “massacre de Bowling Green”, que nunca aconteceu, para justificar a decisão do Presidente de impedir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países muçulmanos. Depois de criticada e ridicularizada nas redes sociais, acabou por reconhecer o erro.

Conway foi ainda acusada de violar os códigos de ética da Casa Branca ao fazer publicidade à marca de roupa de Ivanka Trump depois de uma retalhista ter retirado das suas lojas a linha de roupa da filha do Presidente.

Apesar das polémicas, Conway manteve-se como uma figura central na Administração Trump, marcada por dezenas de demissões ao longo dos últimos quatro anos.

Marido também se afasta

A saída de Kellyanne Conway, comunicada a Donald Trump no domingo, foi acompanhada pelo anúncio da saída do seu marido, George Conway, do Lincoln Project, um grupo de republicanos que se opõem a Donald Trump e que querem impedir a sua reeleição.

So I’m withdrawing from @ProjectLincoln to devote more time to family matters. And I’ll be taking a Twitter hiatus.



Needless to say, I continue to support the Lincoln Project and its mission. Passionately. — George Conway (@gtconway3d) August 24, 2020

Nos últimos anos, o advogado conservador George Conway tem sido uma das vozes mais críticas do Partido Republicano contra o actual Presidente. Em comunicado, Kellyanne Conway disse que ela e o marido “discordam em muitas coisas”, mas que estão “unidos no que mais importa: as crianças”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O afastamento de Kellyanne e George Conway da vida política surge numa altura em que uma das filhas do casal tem causado polémica nas redes sociais, com publicações onde critica abertamente a mãe e a acusa de ter “arruinado” a sua vida.

my mother’s job ruined my life to begin with. heartbreaking that she continues to go down that path after years of watching her children suffer. selfish. it’s all about money and fame, ladies and gentlemen. — CLAUDIA CONWAY (@claudiamconwayy) August 23, 2020

“O trabalho da minha mãe arruinou a minha vida. Parte-me o coração que ela continue esse caminho depois de anos a ver os seus filhos a sofrer. É egoísta. É tudo sobre dinheiro e fama, senhoras e senhores”, escreveu Claudia Conway no Twitter, durante o fim-de-semana.