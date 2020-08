Incêndios na Califórnia não dão tréguas. Autoridades prevêem mais trovoada seca nos próximos dias

Várias corporações de todo o Oeste dos EUA, aviões militares e elementos da Guarda Nacional chegaram durante o dia de domingo à Califórnia para se juntarem à luta contra duas dúzias de grandes incêndios que continuam a devastar todo o estado, numa altura em que as autoridades avisam que novas tempestades podem originar ainda mais focos de incêndio.

Os dois maiores incêndios activos estão localizados na área circundante da Baía de São Francisco e arredores e são já o segundo e terceiro maiores de que há registo na história da Califórnia, totalizando 275 mil dos mais de 400 mil hectares (cerca de 70%) que as autoridades calculam já ter sido consumidos pelas chamas. Os dois incêndios continuam muito longe de estar controlados.

As autoridades já tiveram de evacuar mais de 200 mil pessoas das zonas de risco. Pelo menos 700 estruturas foram destruídas e seis pessoas morreram devido aos incêndios.

Fora da zona da Baía de São Francisco, as chamas ameaçaram as florestas junto à Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, e uma vasta área entre São Francisco e a capital do estado, Sacramento.

Foto Uma casa e veículos destruídos pelas chamas em Ben Lomond, na Califórnia PETER DASILVA/EPA/LUSA

Entretanto, já têm chegado ao estado reforços de corporações e veículos do Arizona, Montana, Nevada, Texas e Utah, havendo ainda mais reforços a caminho, de acordo com o porta-voz do Departamento de Florestas de Protecção contra Incêndios (CalFire), Daniel Berlant. Há ainda 200 elementos da Guarda Nacional a operar no terreno e o exército norte-americano enviou aviões para reforçar o dispositivo aéreo.

O CalFire informou ainda que há a previsão da ocorrência de mais trovoada seca para os próximos dias, pelo menos na região mais a norte do estado, colocando em causa o progresso conseguido no combate às chamas por parte dos cerca de 14 mil operacionais que estão no terreno.

Além de uma possível nova vaga de trovoada seca, as temperaturas continuam altas, e os meteorologistas afirmam que o mesmo fenómeno meteorológico que causou as tempestades com raios no sudoeste norte-americano tem também impedido chuva na região ao fazer com que a maioria da precipitação evapore antes de chegar ao solo e propiciando a ocorrência de incêndios.

Os incêndios podem ainda ter consequências negativas no combate à pandemia do novo coronavírus. A Associação Americana do Pulmão lembrou que a pior qualidade do ar provocada pelo fumo e outras partículas originadas pelas chamas, ao ser inalada por pessoas mais fragilizadas em termos respiratórios, pode contribuir para um deteriorar do seu estado de saúde e potenciar o número de casos graves de infecção por covid-19.